В Белом доме рассказали, почему НАТО не предложило Украине членство

Отсутствие решения саммита Североатлантического альянса , который проходит в Литве , о приеме Украины в состав блока, связано с украинским конфликтом, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан , передает ТАСС. По его словам, такой шаг создал бы определенные риски для НАТО.

«В альянсе был широкий консенсус, что принятие Украины в НАТО в разгар конфликта приведет НАТО к войне с Россией , и я думаю, что в альянсе была точка зрения, что война с Россией в данный момент не имеет смысла», — пояснил Салливан.

Он также отметил, что внутри альянса есть понимание того, что Украина серьезно продвинулась по пути реформ. Салливан подчеркнул, что Киеву предстоит продолжить работу, чтобы в итоге присоединиться к альянсу.

Руководство Украины пытается активизировать процесс присоединения страны к Североатлантическому альянсу еще с прошлого года на фоне российской специальной военной операции. В преддверии саммита НАТО, который стартовал в Литве 11 июля 2023 года, Киев требовал от блока конкретных решений по членству. При этом на Украине настаивают на ускоренном пути страны в альянс, в частности, из-за использования армии страны западных вооружений. В итоге на саммите не стали давать Киеву каких-то конкретных сроков вступления в блок, но согласились упразднить план действий — перечень предварительных шагов, необходимых для государств, желающих присоединиться к НАТО — для республики.