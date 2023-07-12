В Белом доме рассказали, почему НАТО не предложило Украине членство

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Помощник президента США Салливан заявил, что Киев не получил членство в НАТО из-за РФ

Отсутствие решения саммита Североатлантического альянса, который проходит в Литве, о приеме Украины в состав блока, связано с украинским конфликтом, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает ТАСС. По его словам, такой шаг создал бы определенные риски для НАТО.

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«В альянсе был широкий консенсус, что принятие Украины в НАТО в разгар конфликта приведет НАТО к войне с Россией, и я думаю, что в альянсе была точка зрения, что война с Россией в данный момент не имеет смысла», — пояснил Салливан.

Он также отметил, что внутри альянса есть понимание того, что Украина серьезно продвинулась по пути реформ. Салливан подчеркнул, что Киеву предстоит продолжить работу, чтобы в итоге присоединиться к альянсу.

Руководство Украины пытается активизировать процесс присоединения страны к Североатлантическому альянсу еще с прошлого года на фоне российской специальной военной операции. В преддверии саммита НАТО, который стартовал в Литве 11 июля 2023 года, Киев требовал от блока конкретных решений по членству. При этом на Украине настаивают на ускоренном пути страны в альянс, в частности, из-за использования армии страны западных вооружений. В итоге на саммите не стали давать Киеву каких-то конкретных сроков вступления в блок, но согласились упразднить план действий — перечень предварительных шагов, необходимых для государств, желающих присоединиться к НАТО — для республики.

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