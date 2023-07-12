На Украине обеспокоились гарантиями безопасности от G7
Министр обороны Украины Алексей Резников выразил обеспокоенность гарантиями безопасности, которые Киеву намерены предложить страны G7 («Большой семерки»). Об этом сообщает британская газета Telegraph.
Отмечается, что глава ведомства выразил озабоченность характером гарантий, заявив о желании узнать подробности и цену поддержки, которую республике может оказать G7.
«После Будапештского меморандума мы не будем... просто доверять документу без какой-либо платы», — добавил министр.
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