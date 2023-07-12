Президент Сербии Александар Вучич заявил о том, что отсутствие конкретного плана по вступлению Украины в Североатлантический альянс по результатам саммита НАТО в Вильнюсе не является показательным, так как Запад готовит для Киева "большие подарки" уже к концу 2023 года.

"Это работа для больших сил, - отметил Вучич, отвечая на вопрос журналистов о результатах саммита НАТО для Украины. - Они готовят для Украины серьезные и замечательные вещи, большие подарки к концу года, особенно что касается Евросоюза".

По завершении первого дня саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля генсек организации Йенс Столтенберг огласил итоговое заявление, в котором говорится, что приглашение в НАТО будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками, "когда все условия будут выполнены".