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Милан Кундера скончался на 95-м году жизни

Французский писатель чешского происхождения Милан Кундера скончался на 95 году жизни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Чешское ТВ.

Умер известный французский писатель Милан Кундера
© Wikipedia Commons

Причины смерти автора романа «Невыносимая легкость бытия» пока не сообщаются. Информация о дате, времени и месте прощания с писателем будет известна позднее.

Писатель родился в 1929 году в Чехословакии, но в 1975 году эмигрировал во Францию. Кундера написал множество романов, новелл, пьес и эссе. Самыми известными его произведениями стали роман «Шутка» и «Невыносимая легкость бытия».

Последние десятилетия он писал исключительно на французском языке и даже запрещал перевод своих произведений на чешский. Запрет был снят не так давно. Среди его произведений также известны «Бессмертие», «Подлинность», «Вальс на Прощание», «Неспешность», «Торжество незначительности» и другие. В 1963 году по его пьесе в Рижском ТЮЗе был поставлен спектакль «Поворот ключа».

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