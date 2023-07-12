Умер известный французский писатель Милан Кундера

Милан Кундера скончался на 95-м году жизни
Французский писатель чешского происхождения Милан Кундера скончался на 95 году жизни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Чешское ТВ.
Причины смерти автора романа «Невыносимая легкость бытия» пока не сообщаются. Информация о дате, времени и месте прощания с писателем будет известна позднее.
Писатель родился в 1929 году в Чехословакии, но в 1975 году эмигрировал во Францию. Кундера написал множество романов, новелл, пьес и эссе. Самыми известными его произведениями стали роман «Шутка» и «Невыносимая легкость бытия».
Последние десятилетия он писал исключительно на французском языке и даже запрещал перевод своих произведений на чешский. Запрет был снят не так давно. Среди его произведений также известны «Бессмертие», «Подлинность», «Вальс на Прощание», «Неспешность», «Торжество незначительности» и другие. В 1963 году по его пьесе в Рижском ТЮЗе был поставлен спектакль «Поворот ключа».