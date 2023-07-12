Умер известный французский писатель Милан Кундера

Французский писатель чешского происхождения Милан Кундера скончался на 95 году жизни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Чешское ТВ.

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Причины смерти автора романа «Невыносимая легкость бытия» пока не сообщаются. Информация о дате, времени и месте прощания с писателем будет известна позднее.

Писатель родился в 1929 году в Чехословакии, но в 1975 году эмигрировал во Францию. Кундера написал множество романов, новелл, пьес и эссе. Самыми известными его произведениями стали роман «Шутка» и «Невыносимая легкость бытия».