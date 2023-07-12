Зеленский понадеялся на хорошие новости от встречи с Шольцем
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в рамках саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом он сообщил в Twitter-аккаунте.
«Диалог с канцлером как всегда будет содержательным», — высказался Зеленский, также понадеявшись на «хорошие новости по теме защиты жизни украинцев и нашей обороны» по итогу диалога.
Позднее он также Великобритании Риши Сунаком.
«Наши переговоры всегда укрепляют глобальную безопасность», — заявил Зеленский по этому поводу, также пообещав новости по итогу переговоров.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет быть на одной волне с НАТО. Так он высказался о вопросе членства Украины в Североатлантическом альянсе.
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