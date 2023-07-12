МИД Украины рассказал о роли США в обсуждении приглашения страны в НАТО

«Но это то, что публично пробивалось. Но, зная много нюансов того, что происходило за кулисами, могу сказать, что США сыграли важную роль, решающую роль в том, чтобы слово «приглашение» вообще появилось в тексте. Не в той удовлетворяющей нас формулировке, но в принципе. И Германия тоже не сопротивлялась этому. Поэтому мир немного сложнее, чем просто черное и белое», — сказал Кулеба.