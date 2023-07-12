Зеленский назвал три приоритетных вопроса для Украины на саммите НАТО

На саммите НАТО президент Украины Владимир Зеленский высказал три приоритетных вопроса для Киева. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил необходимость получения новых пакетов вооружений для поддержки украинской армии на поле боя. Зеленский также выразил надежду на приглашение Украины в НАТО, когда будут обеспечены меры безопасности. Третий вопрос, который будет обсуждаться, - это гарантии безопасности до вступления Украины в альянс.

Ранее члены стран НАТО одобрили пакет многолетней поддержки Украины, включающий план поддержки для совместимости с блоком, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству. Все это позволит сократить процесс вступления в альянс.