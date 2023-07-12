Украина и Швеция договорились об обмене секретной информацией

Украина и Швеция на полях саммита НАТО в Вильнюсе подписали два соглашения о военном сотрудничестве, включая обмен секретной информацией. Такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников.

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"Украина и Швеция подписали соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации", - сообщил Резников на своей странице в Twitter (заблокирован в России).

Он добавил, что страны также договорились о сотрудничестве в области оборонных закупок. В частности, министр упомянул более тесное сотрудничество со шведской авиастроительной и оборонной компанией SAAB.

Также Киев получил право участвовать в испытаниях шведского истребителя Gripen. Первые полеты запланированы на август. Помимо этого, Швеция окажет помощь в подготовке украинских пилотов, осваивающих американские истребители F-16. Эти самолеты не стоят на вооружении шведских сил, однако страна предоставит площадки для тренировочных полетов, сообщил телеканал SVT.