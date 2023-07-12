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Президент Литвы Науседа считает, что нужно радоваться решению саммита НАТО по Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа позитивно воспринимает итоги первого дня саммита Североатлантического альянса, который состоялся в Вильнюсе 11 июля, передает LRT. По его словам, стоит радоваться, потому что решение блока по Украине могло быть не принято.

В Литве посоветовали Украине радоваться решению «исторического» саммита НАТО
© Газета.Ru

«Давайте отметим то, чего мы достигли, потому что могло случиться так, что решение не было бы принято <…> думаю, Вильнюс может претендовать на то, чтобы стать городом, где состоялся исторический саммит НАТО», — отметил Науседа.

Он также добавил, что первый день саммита, в ходе которого лидеры НАТО подтвердили готовность принять Украину в состав альянса, когда она будет соответствовать необходимым критериям, получился «впечатляющим». Науседа подчеркнул, что не собирается гадать в отношении сроков вступления Киева в блок.

Руководство Украины пытается активизировать процесс присоединения страны к Североатлантическому альянсу еще с прошлого года на фоне российской специальной военной операции. В преддверии саммита НАТО, который стартовал в Литве 11 июля 2023 года, Киев требовал от блока конкретных решений по членству. При этом на Украине настаивают на ускоренном пути страны в альянс, в частности, из-за использования армии страны западных вооружений. В итоге на саммите не стали давать Киеву каких-то конкретных сроков вступления в блок, но согласились упразднить план действий — перечень предварительных шагов, необходимых для государств, желающих присоединиться к НАТО — для республики.

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