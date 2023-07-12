Дуда не смог назвать примерные сроки вступления Украины в НАТО

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Украина станет членом НАТО не раньше, чем "через несколько лет".

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По его словам, "после всех принятых вчера решений можно сказать, что решение принято" и это "станет огромным усилением для НАТО" (цитата по РИА Новости).

Говоря о конкретных сроках, Дуда затруднился их назвать, лишь сказал, что "в НАТО должно быть единство во время принятия решения".

Накануне лидеры стран НАТО в Вильнюсе утвердили пакет поддержки Украины. Он включает создание Совета НАТО-Украина и отмену выполнения Плана действий по членству, а также сокращение процесса вступления - с двух этапов до одного. Когда союзники решат, что условия соблюдены, тогда и будет принято решение, заявил в свою очередь генсек альянса Столтенберг.

Примечательно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не понимает, о каких условиях предоставления членства в НАТО говорит альянс.