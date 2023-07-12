Президент Польши Дуда не смог назвать примерные сроки вступления Украины в НАТО
Президент Польши Анджей Дуда считает, что Украина станет членом НАТО не раньше, чем "через несколько лет".
По его словам, "после всех принятых вчера решений можно сказать, что решение принято" и это "станет огромным усилением для НАТО" (цитата по РИА Новости).
Говоря о конкретных сроках, Дуда затруднился их назвать, лишь сказал, что "в НАТО должно быть единство во время принятия решения".
Накануне лидеры стран НАТО в Вильнюсе утвердили пакет поддержки Украины. Он включает создание Совета НАТО-Украина и отмену выполнения Плана действий по членству, а также сокращение процесса вступления - с двух этапов до одного. Когда союзники решат, что условия соблюдены, тогда и будет принято решение, заявил в свою очередь генсек альянса Столтенберг.
Примечательно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не понимает, о каких условиях предоставления членства в НАТО говорит альянс.
"Что за условия? Кем они должны быть сформулированы? Какие они?" - заявил он в интервью "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом)