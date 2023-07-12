Reuters: «русские хакеры» атаковали дипломатов в Киеве через рекламу BMW
Хакеры, подозреваемые США и Британией в работе на российскую разведку, атаковали десятки иностранных дипломатов в посольствах на Украине с помощью поддельной рекламы подержанного BMW. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет компании по кибербезопасности.
По словам специалистов, «широкомасштабная шпионская программа» была направлена против дипломатов, работающих в 22 из 80 иностранных представительств в Киеве.
«Это ошеломляет по своим масштабам, ведь обычно это тайные операции с узким охватом», - говорится в отчете экспертов.
Хакеры пытались взломать компьютеры дипломатов, использовав для этого «безобидное и правомерное событие», подчеркивает Reuters.
В середине апреля 2023 года сотрудник МИД Польши отправил в различные посольства по электронной почте объявление о продаже подержанного седана BMW пятой серии, находящегося в Киеве.
Польский дипломат, который отказался назвать свое имя, сославшись на соображения безопасности, подтвердил Reuters роль своего объявления в кампании хакеров.
По версии экспертов, хакеры, известные как APT29 или Cozy Bear, перехватили и скопировали объявление, внедрили в него вредоносное ПО, а затем отправили его десяткам других иностранных дипломатов, работающих в Киеве.
ПО было замаскировано под альбом фотографий автомобиля. Попытки открыть эти фотографии привели бы к заражению компьютера. Дипломаты не ответили на просьбу Reuters о комментариях, поэтому неясно, были ли скомпрометированы некоторые из посольств.
Британский министр цифровых технологий Оливер Дауден ранее предупредил, что хакеры, связанные с Россией, планируют «нарушить или уничтожить» критически важную инфраструктуру Великобритании.
Национальный центр кибербезопасности (NCSC) выпустил официальное предупреждение об угрозах для критически важных предприятий. Чиновники порекомендовали организациям (в частности, отвечающим за снабжение энергией и водой) «действовать уже сейчас», чтобы защитить себя от киберугроз.