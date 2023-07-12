В МИД Китая прокомментировали коммюнике НАТО

Связи Москвы и Пекина превзошли модель военно-политического союза времен холодной войны. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать положение из коммюнике НАТО о том, что углублении сотрудничества России и Китая противоречит интересам альянса.