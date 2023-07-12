Турецкие СМИ рассказали о политике Эрдогана в отношении России

Турция не отвернулась от России в сторону Запада, и Анкара будет поддерживать «прозрачные переговоры» с Москвой. Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Там подчеркнули, что страна будет продолжать проводить «политику баланса» как международная и региональная держава. Анкара собирается продолжать развивать отношения с Западом и Европой, одновременно поддерживая «прозрачные переговоры» с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о развитии сотрудничества РФ и Турции, отмечал, что разногласия между сторонами есть. При этом существует и та часть отношений, которая полностью соответствует интересам двух стран. Несмотря на возникающие проблемы, Москва намерена продолжать развитие диалога с Анкарой.