The Washington Post: заявления Зеленского по НАТО разозлили США
Американских чиновников, принявших участие в саммите НАТО в Вильнюсе, разозлили заявления президента Украины Владимира Зеленского, который раскритиковал заявление альянса о возможном членстве Киева, назвав отсутствие конкретных сроков «беспрецедентным и абсурдным». Об этом сообщает The Washington Post.
11 июня на саммите НАТО было объявлено, что для Украины упростят процесс вступления в блок - отменят план действий по членству в альянсе. В итоге для вступления в альянс стране потребуется лишь один шаг - получение согласия всех членов НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что альянс создаст долгосрочную программу военной помощи для модернизации украинской армии и полного перехода ВСУ на стандарты НАТО.
Столтенберг подчеркнул, что среди условий, выполнение которых позволит НАТО одобрить членство Украины, - борьба с коррупцией, модернизация государственных институтов, в том числе в сфере безопасности и обороны, и обеспечение совместимости ВСУ со стандартами альянса.
Зеленский написал на своих страницах в соцсетях, что отсутствие конкретных сроков по вступлению - «абсурдно и беспрецедентно». Он подчеркнул, что в НАТО к тому же решили добавить «какую-то странную формулировку об «условиях» даже для приглашения Украины».
Он подчеркнул, что «Украина заслуживает уважения», назвав «неопределенность партнеров» слабостью.
The Washington Post отмечает, что Зеленский также разочаровал сторонников Украины внутри альянса, которые считали, что «обеспечили победу» Киеву в вопросе будущего в НАТО, подтолкнув США, Германию и другие сопротивляющиеся государства упростить путь страны в альянс.