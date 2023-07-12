The Washington Post: заявления Зеленского по НАТО разозлили США

Американских чиновников, принявших участие в саммите НАТО в Вильнюсе, разозлили заявления президента Украины Владимира Зеленского, который раскритиковал заявление альянса о возможном членстве Киева, назвав отсутствие конкретных сроков «беспрецедентным и абсурдным». Об этом сообщает The Washington Post.

11 июня на саммите НАТО было объявлено, что для Украины упростят процесс вступления в блок - отменят план действий по членству в альянсе. В итоге для вступления в альянс стране потребуется лишь один шаг - получение согласия всех членов НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что альянс создаст долгосрочную программу военной помощи для модернизации украинской армии и полного перехода ВСУ на стандарты НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что среди условий, выполнение которых позволит НАТО одобрить членство Украины, - борьба с коррупцией, модернизация государственных институтов, в том числе в сфере безопасности и обороны, и обеспечение совместимости ВСУ со стандартами альянса.

Зеленский написал на своих страницах в соцсетях, что отсутствие конкретных сроков по вступлению - «абсурдно и беспрецедентно». Он подчеркнул, что в НАТО к тому же решили добавить «какую-то странную формулировку об «условиях» даже для приглашения Украины».

Он подчеркнул, что «Украина заслуживает уважения», назвав «неопределенность партнеров» слабостью.