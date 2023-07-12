Пока вы спали: Китай против экспансии НАТО и решение Швеции по размещению ЯО

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Китай выступил против экспансии НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион

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Китай готов защищать свой суверенитет и решительно противостоять продвижению НАТО на восток в Азиатско-Тихоокеанский регион. Такое заявление сделала дипломатическая миссия КНР в ЕС, передает ТАСС.

«Мы со всей серьезностью говорим НАТО, что Китай будет твердо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития, а также решительно выступать против продвижения НАТО на восток в Азиатско-Тихоокеанский регион», — говорится в сообщении на сайте представительства КНР в ЕС.

Дипломаты подчеркнули, что КНР даст отпор всем действиям, которые они сочтут наносящим ущерб законным правам и интересам страны.

В Японии заявили о падении запущенной Пхеньяном ракеты в 250 км от Хоккайдо

КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), максимальная высота ее полета составила 6 тыс. км, она пролетела расстояние около 1 тыс. км. Об этом сообщил генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно, передает ТАСС.

Он добавил, что ракету запустили по крутой территории, испытания при этом не имеют никакого отношения к запуску разведывательного спутника, который намеревался осуществить Пхеньян.

Небензя счел бездействие Запада по «Северным потокам» заметанием следов

Запад бездействует в деле расследования диверсии на «Северных потоках», так как пытается «замести следы». Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Показательное бездействие властей европейских государств можно объяснить лишь одним – попытками затянуть время, чтобы замести следы истинных виновников преступления», — сказал он.

Небензя уверен, что у Запада с самого начала расследования не было цели найти преступника и наказать его, он действовал лишь с оглядкой на собственные интересы.

Швеция отказала НАТО в размещении у себя тактического ядерного оружия

Развертывания тактического ядерного оружия на территории Швеции не будет. Такое заявление сделал министр обороны королевства Пол Йонсон в эфире телеканала SVT, пишет газета «Известия».

Он добавил, что Швеции в любом случае придется оказывать определенную поддержку НАТО, так как альянс создан не только для обычного, но и для ядерного сдерживания.

Платежный баланс России ушел в минус впервые с 2020 года

Платежный баланс России ушел в отрицательную зону с дефицитом счета текущих операций в размере 1,4 миллиарда долларов. Об этом пишет РБК со ссылкой на Центробанк.