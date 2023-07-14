Лавров и Блинкен приняли участие в совместном заседании в Джакарте

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен приняли участие в совместном заседании Восточноазиатского саммита (ВАС) в Джакарте. Об этом сообщает корреспондент издания «Лента.ру».

На открытии встречи Лавров и Блинкен сидели неподалеку друг от друга — глав внешнеполитических ведомств отделял лишь представитель Филиппин.