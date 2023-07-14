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Лавров и Блинкен приняли участие в совместном заседании в Джакарте

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен приняли участие в совместном заседании Восточноазиатского саммита (ВАС) в Джакарте. Об этом сообщает корреспондент издания «Лента.ру».

Лавров и Блинкен приняли участие в совместном заседании в Джакарте
© РИА Новости

На открытии встречи Лавров и Блинкен сидели неподалеку друг от друга — глав внешнеполитических ведомств отделял лишь представитель Филиппин.

Лавров прибыл с визитом в Индонезию 12 июля для участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Ранее министр принял участие в заседании форуме Россия-АСЕАН, а позднее 14 июля также должен посетить совещание Регионального форума АСЕАН по безопасности.

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