Япония выразила протест КНДР

Правительство Японии в среду выразило протест властям КНДР в связи с осуществленным запуском, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщил журналистам в Токио генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Действия КНДР угрожают миру и стабильности региона и международного сообщества, они совершенно недопустимы, - подчеркнул генсек кабмина. - В связи с этим мы выразили решительный протест по линии посольства в Пекине".

Ранее в ведомстве заявили, что она может упасть в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии примерно в 550 км к востоку от Корейского полуострова. Существует вероятность, что КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету. При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды был создан экстренный штаб по сбору информации. Сам глава японского правительства находится с визитом в Литве, где принимает участие в саммите НАТО.