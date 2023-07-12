В словах Зеленского о конфликте заметили странность

Президент Владимир Зеленский рассказал о главном приоритете Украины на саммите НАТО в Вильнюсе. Некоторые пользователи Twitter не одобрили его высказывание, пишет РИА Новости со ссылкой на Twitter лидера Украины.

«Наша безопасность — главный приоритет, и я благодарен нашим партнерам за их стремление сделать новые шаги. Больше оружия нашим воинам, больше защиты жизни для всей Украины», — написал он.

Его слова вызвали бурную реакцию у пользователей Twitter.

Paul A. Szypula попросил обратить внимание на то, что Зеленский высказался о большем количестве оружия, а не о мирных переговорах. Читатель считает, это доказывает его незаинтересованность в урегулировании конфликта.

«Зеленский хочет постоянного притока денег, чтобы он мог обогатиться, пока умирают невинные украинцы и русские», — высказался он.

TiredofTyranny061 считает, что Зеленский — единственный, кто продолжает настаивать на продолжении войны, хотя он «проиграл», и все это понимают. Happy Sandwich посоветовал лидеру Украины «сворачиваться», ведь контрнаступление идет не так, как планировалось. Он считает, Зеленский обязан начать переговоры с Россией, пока не стало слишком поздно.