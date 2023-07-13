Новый посол КНР в США встретился с представителем Пентагона

Новый посол КНР в США Се Фэн провел переговоры с высокопоставленным представителем Пентагона, помощником министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнером. Об этом пишет South China Morning Post.

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В ходе встречи дипломат призвал американскую сторону «устранить препятствия и разрешить разногласия конкретными действиями» для возобновления военного диалога между Пекином и Вашингтоном. Он также указал, что США следует «благоразумно решать важные вопросы, такие как тайваньский вопрос», чтобы «вернуть отношения между государствами в нужное русло».

Во время разговора, который длился около 90 минут, Ратнер подчеркнул важность сохранения открытых линий военной связи между двумя странами, которые практически были прерваны после поездки бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в августе прошлого года.

Соединенные Штаты последовательно настаивают на возобновлении связи, но Пекин не хочет принимать это предложение. Китай Ллойдом Остином встречу с министром обороны Китая Ли Шанфу во время диалога Шангри-Ла в июне.