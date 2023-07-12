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WP: Делегация США пришла в ярость из-за слов Зеленского о решении НАТО по Украине

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о решении Североатлантического альянса по Киеву разозлило делегацию Соединенных Штатов в Вильнюсе. Об этом сообщили обозреватели издания Washington Post.

WP: Делегация США пришла в ярость из-за слов Зеленского в адрес НАТО
© globallookpress.com

— Члены делегации из США были в ярости из-за твита Зеленского, — рассказал газете американский чиновник.

В публикации сказано, что авантюра украинского лидера использовалась в качестве тактики ведения переговоров. Дипломаты стран-членов альянса назвали сложившуюся ситуацию напряженной, уточнили обозреватели.

Страны НАТО во время саммита в Вильнюсе не собираются поднимать вопрос принятия Украины в альянс. Это является абсурдным и беспрецедентным решением. Об этом 11 июля заявил Владимир Зеленский.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предложил отменить план действий по вступлению в блок для Украины, чтобы сократить процесс ее вступления.

Столтенберг обратился к Путину

Саммит НАТО в Вильнюсе станет самым неожиданным и трудным. Единственное, что ясно: Украина не станет членом Североатлантического альянса. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

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