WP: Делегация США пришла в ярость из-за слов Зеленского в адрес НАТО

— Члены делегации из США были в ярости из-за твита Зеленского, — рассказал газете американский чиновник.

В публикации сказано, что авантюра украинского лидера использовалась в качестве тактики ведения переговоров. Дипломаты стран-членов альянса назвали сложившуюся ситуацию напряженной, уточнили обозреватели.

Страны НАТО во время саммита в Вильнюсе не собираются поднимать вопрос принятия Украины в альянс. Это является абсурдным и беспрецедентным решением. Об этом 11 июля заявил Владимир Зеленский.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предложил отменить план действий по вступлению в блок для Украины, чтобы сократить процесс ее вступления.