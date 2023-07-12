СМИ: В Китае НАТО вынесли два суровых предупреждения

Как говорится в материале, НАТО «ведет себя высокомерно», поэтому страны вне этого союза должны предупредить ее о нескольких моментах. Во-первых, альянсу следует сдерживать свой импульс к расширению, а не поддаваться ему, правильно позиционировать себя и «не переходить черту». Во-вторых, пишет автор статьи, НАТО должна уважать требования основных стран региона и законные интересы безопасности, а не провоцировать и оскорблять тех, кто не согласен с организацией. Если она не будет придерживаться этих советов, последствия могут быть плачевными, утверждает Global Times.