Сейм Польши призвал Украину признать вину в Волынской резне
Сейм Польши в полном составе призвал Украину признать вину в Волынской резне. Соответствующее постановление опубликовано на сайте государственного органа.
В голосовании приняли участие 440 депутатов сейма, решение было принято единогласно.
В документе отмечается, что 11 июля 1943 года на Волыни произошел геноцид, спланированный руководителями Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) (организации признаны экстремистскими и запрещены в России).
Сейм заявил, что стремится почтить память всех жертв Волынской резни, в том числе особого внимания заслуживают представители украинского народа, которые противостояли преступлению, совершенному соотечественниками.
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