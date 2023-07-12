Болтон назвал пустой тратой времени разговоры о вступлении Украины в НАТО

Бывший советник национальной безопасности Белого дома Джон Болтон заявил, что разговоры о членстве Украины в НАТО - это пустая трата времени. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Североатлантический альянс никогда не принимал в организацию государство, которое находится в состоянии военного конфликта. В ином случае, это означало бы, что все членам НАТО необходимо вступить в конфликт, как предполагает Статья 5 Североатлантического договора.

"Я думаю, что все это (разговоры об Украине и НАТО) - это огромная трата времени и сигнал России о разногласиях в альянсе", — отметил Болтон.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в Киеве не удивлены тому, что не получили на саммите НАТО в Вильнюсе приглашение вступить в альянс.