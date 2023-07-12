Трюдо обсудил с Эрдоганом зерновую сделку

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на полях саммита НАТО в Вильнюсе провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом , в ходе которой обсудил с ним вопросы оказания помощи Украине и зерновую сделку. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

В МИД РФ ранее подчеркивали, что из всего пакета договоренностей выполняется только черноморская инициатива, а по меморандуму РФ и ООН ничего не сделано. Он связан с гарантиями выполнения требований РФ, касающихся экспорта сельхозпродукции и удобрений, переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT и ряда других вопросов. 30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что он не видит доводов в пользу продления договоренностей.