Швед решил сжечь устав НАТО вместо Корана

Шведская газета Aftonbladet сообщает, что 29-летний житель Хельсингборга по имени Лукас, получивший разрешение полиции на проведение манифестации с сожжением Корана, решил вместо священной книги уничтожить устав НАТО. По данным издания, мужчина изменил планы после того, как узнал о согласии Турции ратифицировать шведскую заявку на вступление в Североатлантический альянс. По словам Лукаса, изначально он надеялся, что его действия смогут остановить или притормозить присоединение Швеции к военно-политическому блоку.

У меня есть много что сказать на манифестации о НАТО и о шведском государстве, — заявил мужчина.

Он также пояснил, что мысль о сожжении Корана пришла ему меньше двух недель назад и он вовсе не одержим идеей уничтожения мусульманской книги. Лукас принес извинения всем, кого обидело его намерение.

Акция назначена на 12 июля, она должна пройти на площади Стуртортег в центре Хельсингборга.

28 июня в Стокгольме 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. Эту акцию он устроил в первый день Курбан-байрама у мечети шведской столицы. Местная полиция разрешила ее проведение, сославшись на постановление суда, который отменил введенный властями запрет на демонстрации с сожжением священной книги мусульман.

21 января активист датской радикальной партии Расмус Палудан провел в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Он заявил, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию. Акция была проведена с разрешения местных властей.

В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стокгольм не получит поддержки от Анкары по ратификации документа о вступлении в НАТО.