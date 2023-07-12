СМИ сообщили о задержании 71 участника протеста в Израиле

Полиция Израиля задержала во вторник 71 участника проходящих по всей стране акций протеста против судебной реформы, 7 человек были арестованы за нарушение общественного порядка в ходе многотысячной демонстрации в аэропорту Бен-Гурион. Об этом сообщает израильское государственное радио Kan.

По данным радиостанции, из 71 задержанного 45 уже отпущены. Kan указывает, что в настоящий момент полиция перенаправляет движение транспорта в районе улицы Каплан в центре Тель-Авива, где в ближайшее время ожидается начало очередной массовой демонстрации противников судебной реформы. Акции протеста возобновились в Израиле с новой силой после того, как Кнессет (парламент) в ночь на 11 июля утвердил в первом чтении первый из законопроектов, относящихся к продвигаемым правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху изменениям в судебной системе.

В течение дня во вторник уже прошли демонстрации в Тель-Авиве, где стражи порядка использовали водометы, в Хайфе, где произошли столкновения между полицейскими и протестующими, заблокировавшими автомобильные тоннели, на шоссе на въезде в Иерусалим, а также десятках других мест. В столкновениях в течения дня во вторник пострадали по меньшей мере 9 протестующих и один полицейский, сообщает 12-й канал ТВ со ссылкой на медиков.