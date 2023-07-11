Китай выступил за расследование по "Северным потокам"

Китай выступает за профессиональное расследование по «Северным потокам», следственные действия стоит завершить в кратчайшие сроки. Такое заявление сделал заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан, передает ТАСС.

«Для этого следует провести расследование в профессиональном ключе. Необходимо следить за тем, чтобы выводы были беспристрастными и могли бы выдержать испытание временем», — добавил Гэн во время выступления на созванном по инициативе России заседание Совбеза ООН .

Также он указал, что уже длительное время ведется расследование обстоятельств взрыва трубопроводов, но никаких конкретных выводов до сих пор не было сделано. По мнению дипломата, затягивание этого процесса грозит сложностями на пути к истине.