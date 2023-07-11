Конгрессвумен внесла поправки о выходе США из НАТО и приостановке помощи Украине

Член Конгресса Марджори Тейлор Грин внесла поправки в проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год о выходе США из НАТО и приостановке помощи Украине. Об этом она сообщила в Twitter.

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«Сегодня я подала шесть поправок, запрещающих отправку любых дополнительных средств, оружия, боеприпасов или других ресурсов в Украину до тех пор, пока не будет достигнуто дипломатическое решение», — заявила конгрессвумен.

Одна из поправок также предписывает президенту США Джо Байдену предпринять шаги, которые могут оказаться необходимыми для выхода Соединенных Штатов из НАТО.

Также Грин инициировала запрет на поставки Украине истребителей четвертого поколения F-16 и ракет большой дальности.