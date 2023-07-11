Швеция и Германия пропустили заседание СБ ООН по «Северным потокам»

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии информации о расследовании по «Северным потокам». По его словам, Москва оставляет за собой право самостоятельно расследовать диверсии. До этого Небензя рассказал, что у России есть серьезные основания сомневаться в транспарентности и объективности расследований Дании, Швеции и Германии взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».