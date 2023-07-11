В США отказались прогнозировать сроки вступления Украины в НАТО

«Я не думаю, что делать это целесообразно, поскольку, как отметил сегодня альянс в коммюнике, когда участники альянса согласятся, что обозначенные условия были выполнены, они будут готовы направить Украине приглашение», — подчеркнул представитель Госдепа.

При этом Миллер подтвердил позицию Вашингтона, что Киев невозможно принять в альянс до завершения боевых действий, поскольку в противном случае США бы вступили в конфликт с Россией.

В коммюнике, опубликованном 11 июля, страны НАТО признали место Украины в блоке в будущем. Ее готовы пригласить в альянс после того, как с решением согласятся все его члены, а условия для присоединения будут выполнены. При этом временные рамки вхождения Украины в блок в документе не обозначены.