В городе Ирпень Киевской области демонтировали памятник советским солдатам
Памятник советским солдатам демонтировали в городе Ирпень Киевской области Украины.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Деколонизация. Украина».
Отмечается, что местные власти также планируют перенести братскую могилу советским солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны.
28 июня сообщалось, что памятник советской эпохи «Родина-мать», который находился в посёлке Брюховичи Львовской области, демонтировали.
Кроме того, снесли скульптуру «Воин».