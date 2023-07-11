В городе Ирпень Киевской области демонтировали памятник советским солдатам

Памятник советским солдатам демонтировали в городе Ирпень Киевской области Украины.

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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

Отмечается, что местные власти также планируют перенести братскую могилу советским солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

28 июня сообщалось, что памятник советской эпохи «Родина-мать», который находился в посёлке Брюховичи Львовской области, демонтировали.