Трамп выступил против передачи кассетных боеприпасов Украине

Бывший президент США Дональд Трамп выступил против передачи Украине кассетных боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление, распространенное пресс-службой экс-главы.

«Президенту США Джо Байдену не следует все больше приближать нас к третьей мировой войне за счет поставок кассетных боеприпасов Украине. Он должен пытаться остановить войну и прекратить ужасные смерти и разрушения, вызванные некомпетентной американской администрацией», — приводятся в материале слова Трампа.

По его мнению, в случае если поставка кассетных боеприпасов спровоцирована дефицитом обычных, то это «лишь подтверждает необходимость немедленной деэскалации».