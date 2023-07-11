Трамп выступил против передачи кассетных боеприпасов Украине
Бывший президент США Дональд Трамп выступил против передачи Украине кассетных боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление, распространенное пресс-службой экс-главы.
«Президенту США Джо Байдену не следует все больше приближать нас к третьей мировой войне за счет поставок кассетных боеприпасов Украине. Он должен пытаться остановить войну и прекратить ужасные смерти и разрушения, вызванные некомпетентной американской администрацией», — приводятся в материале слова Трампа.
По его мнению, в случае если поставка кассетных боеприпасов спровоцирована дефицитом обычных, то это «лишь подтверждает необходимость немедленной деэскалации».
Напомним, что Байден одобрил поставки данного вида вооружений Украине 7 июля. Данное решение, в том числе подверглось критике со стороны Великобритании, Италии и Испании. В России же заявили, что в случае поставок США Киеву кассетных боеприпасов ВС РФ придется использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.