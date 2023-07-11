Украине предрекли потерю Одессы и Харькова

Ввод войск НАТО на Украину является единственным способом для украинского лидера Владимира Зеленского сохранить контроль над Одессой и Харьковом, предположили политологи Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер в статье для Newsweek.

Авторы статьи напомнили, что журналисты ведущих западных изданий в течение многих месяцев пытались убедить свою аудиторию в том, что Украина - демократическая страна и ее защита стоит того, чтобы пойти на риск прямого конфликта с Россией.

Политологи подчеркнули, что любые дебаты, дискуссии, попытки проведения анализа жестко пресекались и осуждались.

По их мнению, у Украины нет даже гипотетических, иллюзорных шансов на победу, на вытеснение России из Крыма.

Соответственно, отметили эксперты, встает вопрос о прямом вмешательстве альянса в конфликт на Украине. Они добавили, что эта мера позволит вернуть Крым стране, а также даст ей возможность сохранить под своим контролем Харьков и Одессу.

Вместе с тем, констатировали политологи, ввод войск приведет к катастрофе, обмену ядерными ударами.

Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер заметили, что ситуация не должна была развиваться таким образом, так как после развала СССР многие россияне положительно относились к Западу, желали установления демократии в стране, проведения реформ.