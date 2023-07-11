Более 70 человек арестовали на протестах в Израиле

В Израиле в ходе общенациональных протестов против судебной реформы правительства арестовали более 70 человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на израильскую полицию.

Напомним, что протесты в Израиле не стихают уже 27 недель подряд. Выходящие на акции граждане страны выступают против судебной реформы правительства государства, поскольку считают, что она может ограничить влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения этого суда и даст правительству контроль над процедурой назначения судей.