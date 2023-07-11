НАТО заявила о работе над обеспечением экспорта зерна Украины
Союзники по НАТО работают над обеспечением экспорта украинского зерна. Об этом говорится в заявлении стран альянса, которое они сделали по итогам первого дня саммита блока в Вильнюсе, передает «РИА Новости».
«Союзники работают над обеспечением экспорта украинского зерна и активно поддерживают международные меры по ослаблению мирового продовольственного кризиса», — говорится в тексте.
Ранее в ООН заявили о заинтересованности генсека организации Антониу Гутерреша в продлении зерновой сделки. Сообщалось, что он и его помощники прикладывают «максимальные усилия для обеспечения продления договоренностей».
При этом в РФ неоднократно заявляли, что российская часть сделки не выполняется. В частности, глава МИД России Сергей Лавров говорил, что ООН «вообще не выполняла ни одного из пунктов», которые прописала Москва. Также он называл «неимоверные усилия» ООН в этом вопросе безрезультативными.