Страны НАТО поддержали "формулу мира" Зеленского и потребовали вывода войск РФ

Страны НАТО поддерживают "формулу мира", предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита альянса в Вильнюсе .

"Мы приветствуем и поддерживаем стремление президента Зеленского изложить принципы такого мира в его "формуле мира", - сказано в документе.

Страны НАТО заявили о приверженности идее "достижения справедливого и длительного мира, который будет поддерживать принципы, изложенные в Уставе ООН, а именно суверенитет, территориальную целостность и независимость" Украины.