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Страны НАТО назвали политику КНР вызовом безопасности и ценностям альянса

Североатлантический альянс полагает, что политика КНР представляет собой «вызов интересам, безопасности и ценностям» блока. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на итоговое коммюнике саммита в Литве.

Страны НАТО назвали политику КНР вызовом безопасности и ценностям альянса
© РИА Новости

В документе отмечается, что заявленные амбиции и политика Китая являются вызовом ключевым институтам альянса.

Вместе с тем, говорится в коммюнике, НАТО по-прежнему открыто для конструктивного взаимодействия с Пекином, в том числе для обеспечения взаимной транспарентности.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг рассказал, что лидеры стран НАТО договорились о совместных действиях по защите «от напористых действий Китая».

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