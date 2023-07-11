Страны НАТО назвали политику КНР вызовом безопасности и ценностям альянса

Североатлантический альянс полагает, что политика КНР представляет собой «вызов интересам, безопасности и ценностям» блока. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на итоговое коммюнике саммита в Литве.

В документе отмечается, что заявленные амбиции и политика Китая являются вызовом ключевым институтам альянса.

Вместе с тем, говорится в коммюнике, НАТО по-прежнему открыто для конструктивного взаимодействия с Пекином, в том числе для обеспечения взаимной транспарентности.