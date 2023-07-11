Столтенберг назвал условия для вступления Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита альянса в Вильнюсе (Литва) сделал ряд важных заявлений по международной повестке. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, руководство альянса направит Украине приглашение вступить в организацию, «когда союзники согласятся и [выдвинутые ими] условия будут выполнены».

Столтенберг пояснил, что союзники договорились упростить процесс вступления Украины в Североатлантический альянс.

«Мы вновь заявили, что Украина станет членом НАТО и согласились отменить требования для плана действий по членству в альянсе. Это изменит путь Украины к присоединению к НАТО, вместо двухэтапного процесса это будет одноэтапный процесс», - пояснил генсек.

Кроме того, добавил он, на саммите было согласовано учреждение совета Украина-НАТО и утверждена многолетняя программа поддержки, цель которой - приведение ВС Украины к натовским стандартам.

Столтенберг отметил, что лидеры стран НАТО подтвердили на саммите планы подготовки украинских летчиков для F-16.