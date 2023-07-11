Генсек НАТО ответил на обвинения Зеленского в абсурдности

«Если вы посмотрите на другие процессы, то увидите, что не было временных рамок, процесс был всегда основан на выполнении условий», — сказал он во время пресс-конференции по итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе. Столтенберг добавил, что проведет во вторник, 11 июля, вечером первую встречу с Зеленским в столице Литвы.