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В МИД Украины задались рядом вопросов по условиям для членства в НАТО

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве не знают, какие условия необходимо выполнить для приглашения страны в НАТО. Его слова передает агентство «РБК-Украина».

В МИД Украины задались рядом вопросов по условиям для членства в НАТО
© Lenta.ru

«Вот в этом и проблема. То есть когда будут выполнены условия? Что за условия? Кем они должны быть сформулированы? Какие они?» — задался рядом вопросов украинский министр.

Он подчеркнул, что у стран НАТО и Украины разные позиции по членству страны в военном блоке.По его словам, на Западе говорят о каких-то условиях, в то время как в Киеве убеждены, что все условия для приглашения уже существуют.

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