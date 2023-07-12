В МИД Украины задались рядом вопросов по условиям для членства в НАТО

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве не знают, какие условия необходимо выполнить для приглашения страны в НАТО . Его слова передает агентство «РБК-Украина».

«Вот в этом и проблема. То есть когда будут выполнены условия? Что за условия? Кем они должны быть сформулированы? Какие они?» — задался рядом вопросов украинский министр.

Он подчеркнул, что у стран НАТО и Украины разные позиции по членству страны в военном блоке.По его словам, на Западе говорят о каких-то условиях, в то время как в Киеве убеждены, что все условия для приглашения уже существуют.