В ООН назвали причину разжигания ненависти во всем мире

Разжигание ненависти любого рода растет повсеместно на фоне международной напряженности, заявил глава УВКПЧ ООН Фолькер Тюрк. Он добавил, что на рост агрессии на планете также оказывают значительное влияние социальные сети, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, Тюрк высказался по вопросу о ненависти на заседании Совета ООН по правам человека, созванного после инцидента с сожжением Корана в Швеции.

Чиновник заметил, что «разжигание ненависти любого рода растет повсюду». Он добавил, что оно подпитывается «приливными силами» соцсетей.

По его мнению, ненависть подрывает сплоченность общества, мешает его нормальному функционированию.

Тюрк заметил, что следует принять меры к тому, чтобы не позволить «торговцам хаосом», различным провокаторам использовать человечество в своих политических целях.