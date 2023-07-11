В Венгрии сообщили о перспективах Украины в НАТО

Украина не получит на саммите НАТО в Вильнюсе ни приглашения, ни графика возможного вступления в Североатлантический альянс. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в социальных сетях.

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«В Вильнюсе проходит исторический саммит НАТО, на котором нам, безусловно, удастся принять ответственное решение об отказе от эскалации войны. Украина не получит ни приглашения, ни графика возможного вступления», — сказано в сообщении.

11 июля министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявлял, что Украина не может сейчас стать членом НАТО.

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо также сообщал, что Украина сможет стать членом НАТО при соответствии всем критериям альянса и согласии всех его государств-членов.