США ввели санкции против главы Агентства безопасности Сербии

Министерство финансов США ввело рестрикции в отношении главы Агентства безопасности и информации Сербии Александара Вулина. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Вулина, который до этого занимал пост главы МВД, внесли в американский черный список по Балканам. Включение в перечень говорит о заморозке активов в США и запрете американцам вести бизнес.

Сербия выступаетпротив введения санкций в отношении России. Премьер-министр страны Ана Брнабич, подчеркнула, что Белград никому и ничего не обещал по вопросу антироссийских санкций, каких-либо договоренностей не было. Премьер подчеркнула, что Сербия не балансирует, а проводит ясную политику защиты своих интересов, интересов своего народа.