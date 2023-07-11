Зеленский прилетел на саммит НАТО в Вильнюс
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе и готовится к выступлению. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Уточняется, что выступление Зеленского должно будет состояться около 18:00 по мск. Эту информацию подтверждают и западные СМИ – по их данным, самолёт Зеленского уже приземлился в Вильнюсе.
Саммит НАТО пройдёт с 11 по 12 июля. Ранее появилась информация, что на этом саммите страны НАТО впервые со времён холодной войны составят план на случай российской атаки.
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