Зеленский прилетел на саммит НАТО в Вильнюс

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе и готовится к выступлению. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Уточняется, что выступление Зеленского должно будет состояться около 18:00 по мск. Эту информацию подтверждают и западные СМИ – по их данным, самолёт Зеленского уже приземлился в Вильнюсе.