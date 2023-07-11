Глава Чехии на саммите НАТО «отмерил срок» Киеву

Киеву следует до конца 2023 года взять под свой контроль как можно больше территорий, заявил в интервью журналу Newsweek президент Чехии Петр Павел. Он добавил, что в следующем году будет уже поздно.

Глава Чехии отметил, что ВСУ не удалось достигнуть значимых успехов в ходе наступления. Украинские военные, добавил он, очень медленно продвигаются вперед, предположительно, пытаются найти слабые места в обороне российских войск.

Шансы на то, что Украине удастся вернуть под свой контроль утраченные территории становятся все меньше, к концу года они станут исчезающе малыми, предположил Павел.

В настоящее время, пояснил президент, отчетливо наблюдается тенденция к снижению безоговорочной поддержки Киева. Кроме того, в 2024 году может измениться геополитическая обстановка на планете.