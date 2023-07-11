Байден пообещал родителям Гершковича сделать все для его возвращения

Президент США Джо Байден пообещал родителям арестованного в России и обвиненного в шпионаже журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича сделать все возможное для его возвращения домой. Об этом сообщила его мать Элла Милман в интервью телеканалу ABC.

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«Президент Байден говорил с нами и дал нам обещание сделать все возможное. Сказал нам, что понимает нашу боль», — заявила она.

Милман также рассказала о встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Она отметила, что политик показал им карточку с именами «всех незаконно задержанных американцев во всем мире» и пообещал родителям журналиста, что не успокоится, пока все имена не будут вычеркнуты из его карточки.

Ранее газета WSJ сообщила, что США рассматривают возможность обмена задержанных по всему миру по подозрению в шпионаже россиян на арестованных в России американцев, включая Эвана Гершковича.