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Блинкен считает, что контрнаступление ВСУ будет очень долгим

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Украины может длиться месяцами, сообщает телеканал ABC.

Блинкен: контрнаступление Украины может длиться месяцами
© globallookpress.com

«Это то, что будет разворачиваться на протяжении гораздо большего числа недель и, возможно, гораздо большего числа месяцев», — заявил Блинкен.

Глава американского внешнеполитического ведомства признал, что украинские войска испытывают огромные трудности при наступлении из-за стойкости российских солдат и мощной полосы обороны.

Ранее бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что в США не верят, что у Украины получится установить контроль над Крымом во время нынешнего контрнаступления.

Как добавил бывший госсекретарь США, основное впечатление от общения с американскими властями — они сомневаются в успехе Киева достичь своих целей.

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