Блинкен считает, что контрнаступление ВСУ будет очень долгим
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Украины может длиться месяцами, сообщает телеканал ABC.
«Это то, что будет разворачиваться на протяжении гораздо большего числа недель и, возможно, гораздо большего числа месяцев», — заявил Блинкен.
Глава американского внешнеполитического ведомства признал, что украинские войска испытывают огромные трудности при наступлении из-за стойкости российских солдат и мощной полосы обороны.
Ранее бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что в США не верят, что у Украины получится установить контроль над Крымом во время нынешнего контрнаступления.
Как добавил бывший госсекретарь США, основное впечатление от общения с американскими властями — они сомневаются в успехе Киева достичь своих целей.