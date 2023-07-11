Блинкен: контрнаступление Украины может длиться месяцами

«Это то, что будет разворачиваться на протяжении гораздо большего числа недель и, возможно, гораздо большего числа месяцев», — заявил Блинкен.

Ранее бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что в США не верят, что у Украины получится установить контроль над Крымом во время нынешнего контрнаступления.