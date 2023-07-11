Макрона раскритиковали за позу на встрече с Эрдоганом

Интернет-пользователи обратили внимание на позу президента Франции Эммануэля Макрона на встрече с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите НАТО - по их мнению, французский лидер выглядит неуверенным и напряженным. Фото с переговоров опубликовали в Twitter.

«Макрон сидит как девчонка», - написал в комментариях к фото пользователь под ником Яømåįи.

«Напряженная атмосфера», - добавил ben enver.

«Эти двое явно не любят друг друга», - добавил Sun Wukong.

Ранее в Twitter сравнили приветствие спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и главы Китая Си Цзиньпина с рукопожатием главы Минфина США Джанет Йеллен и вице-премьера КНР Хэ Лифэна. Пользователи обратили внимание, что Матвиенко спокойно пожала руку Си, а Йеллен почти кланялась, приветствуя Хэ, хотя он ограничился рукопожатием.