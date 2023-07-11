Госсекретарь США допустил растягивание контрнаступления Украины на «месяцы»
Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC допустил растягивание контрнаступления Украины на «месяцы».
«Это то, что будет разворачиваться на протяжении гораздо большего числа недель и, возможно, гораздо большего числа месяцев», — цитирует его РИА Новости.
Он также добавил, что у украинцев есть всё, что нужно для успешного наступления.
В начале мая Блинкен уже заявлял, что Украина получила от Запада все вооружения, необходимые для того, чтобы «быть успешной» при попытке контрнаступления.