Президент США Джо Байден выступил за освобождение Украины от плана действий по членству в НАТО. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источник в американском руководстве.

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Согласно источнику, упрощение процедуры вступления снимет с Киева обязательства доказывать, что Украина проделала необходимые для вступления реформы в сфере обороны, экономики, и политики. Отмечается, что с американской точки зрения вступление Киева в НАТО станет актуальным вопросом только после завершения украинского конфликта.